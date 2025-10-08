Город32

Жительница посёлка Локоть получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами

2025, 08 октября 13:28 Происшествия
Жительница посёлка Локоть получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами
Источник фото

Жительница посёлка Локоть получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами на почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась  37-летняя жительница Брасовского района.

С 2015 года по 2025 год женщина предоставляла в уполномоченные органы ложные сведения о проживании с двумя малолетними детьми в посёлке Летча. Он относится к  зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом семья жила в посёлке Локоть. Незаконно обвиняемая получила 460 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную условному лишению свободы, а также обязал возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также
Рецидивист из Навли ответит в суде за покушение на убийство женщины
08 октября 12:33
Рецидивист из Навли ответит в суде за покушение на убийство женщины
Шесть медалей завоевали брянские спортсмены на турнире по фитнес-аэробике
08 октября 12:00
Шесть медалей завоевали брянские спортсмены на турнире по фитнес-аэробике
Трассу Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту
08 октября 11:44
Трассу Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту
Дело о контрабанде немаркированных сигарет рассмотрит брянский суд
08 октября 11:11
Дело о контрабанде немаркированных сигарет рассмотрит брянский суд

Новости регионов

08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин.  По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной вой­не, освобождению города-­героя Смоленска от немецко-­фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. руб­лей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. руб­лей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-­фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,

Актуальные темы

Происшествия
Баня сгорела в Жуковском районе
Происшествия
Автомобиль нетрезвого водителя из Жуковки конфисковал суд
Происшествия
«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись в Сельцо
Общество
Дворец культуры имени Кравцова в Брянске отметил юбилей
Происшествия
Мужчина погиб на пожаре в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени
И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Брянские энергетики «Россети Центр» за восемь месяцев 2025 года организовали поверку более двух тысяч средств измерений
Брянские энергетики «Россети Центр» за восемь месяцев 2025 года организовали поверку более двух тысяч средств измерений

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги работы по метрологическому обеспечению и контролю качества электроэнергии за восемь месяцев 2025 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика