Жительница посёлка Локоть получила условный срок за мошенничество с чернобыльскими выплатами на почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя жительница Брасовского района.

С 2015 года по 2025 год женщина предоставляла в уполномоченные органы ложные сведения о проживании с двумя малолетними детьми в посёлке Летча. Он относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом семья жила в посёлке Локоть. Незаконно обвиняемая получила 460 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную условному лишению свободы, а также обязал возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.