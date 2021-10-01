В аэропорту Брянск прошли учения по сценарию фильма-катастрофы

Сотрудники МЧС отработали навыки пожаротушения.

30 сентября в Международном аэропорту Брянск прошли масштабные учения по сценарию фильма-катастрофы. В рамках тренировки сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области отработали навыки пожаротушения.

Согласно тактическому замыслу учений, во время полета самолета «ЯК-40» возникла неисправность в обоих двигателях. Ближайшим аэропортом для вынужденной посадки оказался Международный аэропорт Брянск. Диспетчерская служба сообщила о предстоящей вынужденной посадке. В аэропорт срочно выехали пожарные расчеты.

До прибытия подразделений Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона пожарно-спасательный расчет аэропорта подготовил взлетно-посадочную полосу, создав пенную полосу для предотвращения возгорания. Самолет совершил условную аварийную посадку, произошло частичное разрушение фюзеляжа самолета с выпадением пассажиров, разгерметизация топливных баков с розливом топлива, из обоих двигателей шел дым. В салоне самолета оставались условные пассажиры, роль которых исполняли сотрудники МЧС.

Прибыв на место, огнеборцы провели расстановку сил и средств и развернули оперативный штаб пожаротушения. Пожарные-спасатели начали эвакуацию пассажиров – их передавали работникам медицинского подразделения аэропорта.

Пожарные автоцистерны подъехали к самолету на безопасное расстояние и подали лафетный ствол на тушение, защиту и охлаждение двигателей. Звено газодымозащитной службы провело разведку в салоне самолета. Оказалось, что дверь в кабине пилота заклинило. Спасатели вскрыли двери кабины с помощью аварийно-спасательного инструмента и эвакуировали пилота.

Пожарно-тактические учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Цели проводимых учений достигнуты. Были отработаны практические действия подразделений по тушению условного пожара, продемонстрированы приемы и способы организации работы по управлению пожарно-спасательными подразделениями при проведении боевых действий по тушению пожаров на объектах воздушного транспорта», – отметил врио начальника ГУ МЧС России по Брянской области полковник Руслан Солдатенков.

Всего в тренировочных пожарно-тактических учениях были задействованы 60 человек и 13 единиц техники, в том числе руководство и персонал аэропорта Брянск.