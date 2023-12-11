20 медалей завоевали брянские спортсмены на Чемпионате и Первенстве ЦФО по самбо

20 медалей завоевали брянские самбисты на Чемпионате и Первенстве ЦФО во Дворце единоборств. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

На главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошли Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по самбо и боевому самбо. За медали боролись представители 16 регионов.

Брянские спортсмены завоевали 20 наград: пять золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. Победители и призеры соревнований завоевали право участвовать представят регион на Чемпионате и Первенстве России.