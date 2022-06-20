Брянцы привезли 19 медалей с чемпионата по пауэрлифтингу

Андрей Волохо получил растяжение, но стал первым в приседе.

Команды брянской спортивной школы «Сталь» вернулась с 19 медалями с чемпионата по пауэрлифтингу в городе Курчатове. В том числе 12 наград – «золотые».

Так, Максим Коротченков стал первым в жиме, тяге и троеборье. Дарья Калинина получила «золото» в жиме штанги лёжа. А Юлия Боховко – в двоеборье. Андрей Волохо получил растяжение бёдер, но стал первым в приседе.

Восемь участников команды перевыполнили норматив мастера спорта. А 14-летняя София Власова присела со штангой, превышающей собственный вес.

Кроме того, самой сильной девушкой чемпионата стала воспитанница брянской спортшколы Татьяна Петрова.