Новую площадку открыли на территории спортивного клуба «Брянск»

Новую площадку в рамках всероссийского проекта открыли на территории спортивного клуба «Брянск». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
На территории спортивного клуба «Брянск» прошла торжественная церемония открытия новой площадки. Она появилась благодаря всероссийскому благотворительному проекту «Поколение «Спортмастер».
В церемонии приняли участие директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин, его заместитель Александр Сидоров, сотрудники и воспитанники спортивного клуба.
«Наша совместная работа направлена на благо подрастающего поколения. А развитие массового, в частности детского спорта, одна из приоритетных задач», — отметил Максим Рудин.
Первыми спортивную площадку оценили воспитанники школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике. А заниматься на новом объекте могут все желающие.
В рамках церемонии Максим Рудин вручил юным спортсменам знаки отличия всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
Новая многофункциональная спортплощадка стала десятой в регионе, возведенной в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».
