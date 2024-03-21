Брянская теннисистка завоевала медаль «Народных Игр ГТО»
Юная брянская теннисистка завоевала золотую медаль в «Народных играх ГТО». Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Теннисистка спортшколы «Торпедо» Брянска Ника Тимохина приняла участие в «Народных Играх ГТО». Девушка выполняла нормативы в возрастной категории 12-13 лет. Юная спортсменка стала первой.
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