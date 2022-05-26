Брянские футболисты сыграют с луганским клубом «Заря»

Министр ЛНР не смог обыграть вратаря стародубской команды.

Делегация из Донбасса посетила ледовый дворец и стадион «Заря» в Стародубе. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько и министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко высоко оценили созданные условия на спортивном объекте.

Юрий Пронько даже попытался забить мяч в ворота стародубской футбольной команды. Но юного вратаря обыграть не сумел.

Министр ЛНР рассказал, что луганский республиканский футбольный клуб тоже называется «Заря». И стороны договорились, что брянские футболисты в ближайшее время сыграют с клубом из Донбасса.