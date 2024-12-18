Брянские тяжелоатлеты завоевали 14 медалей на всероссийском турнире
Брянские тяжелоатлеты завоевали 14 медалей на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Москве прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона». Участвовали в турнире свыше 500 спортсменов из 29 регионов России.
Брянские тяжелоатлеты завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали в различных возрастных и весовых категория. Кроме того, воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Матвей Милосердов и Артём Трошин заняли третье место в абсолютном Первенстве среди юношей 10-12 лет и среди мужчин.