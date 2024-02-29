Брянский боец прошёл отбор на первенство Мира

Юный брянский боец завоевал золотую медаль всероссийских соревнований и поедет на первенство Мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Обнинске прошло первенство России по универсальному бою. Участвовали в соревнованиях свыше 300 человек.

Воспитанник брянской школы единоборств UPGRADE Никита Лисевич в своей весовой и возрастной категории завоевал золотую награду. Юноша выиграл три схватки. Брянец прошёл отбор на первенство Мира.