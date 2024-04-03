Брянских футболисток позвали в сборную России

Юных брянских футболисток позвали на тренировки сборной России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Учебно-тренировочные сборы Национальной женской сборной России до 18 лет по футзалу проходят в подмосковных Химках. На них позвали и брянских спортсменок.

Тренироваться с лучшими футболистами страны будут воспитанницы клуба «Спартак» Ульяна Голоколенова и Светлана Киселева.

Ранее, брянские футболистки «Спартака» выиграли Первенство России. Лучшим нападающим соревноаний признали Светлану Киселеву, а бомбардиром — Ульяну Голоколенову.