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Брянских футболисток позвали в сборную России

2024, 03 апреля 11:49 Спорт
Брянских футболисток позвали в сборную России
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Юных брянских футболисток позвали на тренировки сборной России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Учебно-тренировочные сборы Национальной женской сборной России до 18 лет по футзалу проходят в подмосковных Химках. На них позвали и брянских спортсменок.

Тренироваться с лучшими футболистами страны будут воспитанницы клуба «Спартак» Ульяна Голоколенова и Светлана Киселева.

Ранее, брянские футболистки «Спартака» выиграли Первенство России. Лучшим нападающим соревноаний признали Светлану Киселеву, а бомбардиром — Ульяну Голоколенову.

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