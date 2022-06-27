Футболистки из Брянска взяли «золото» в Воронеже

Финальный матч закончился со счётом 11:0.

Футболистки из Брянска победили в зональном первенстве России в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департамента физкультуры и спорта.

За Брянскую область играла команда девушек спортшколы брянского городского спорткомбината «Спартак».

В первом туре футболистки победили сборную Волгоградской области со счётом 3:0. Второй тур с хозяевами поля завершился ничьей. Заключительный матч с командой из Липецка брянские спортсменки завершили с разгромным счётом 11:0.

Девушки стали первыми в первенстве и поедут на Всероссийский финал в Краснодарский край.