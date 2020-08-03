Брянчанки помогли советами маме четырехмесячной малышки

Брянские пользовательницы соцсеткй не остались равнодушными к просьбе о помощи, которую разместила в интернете мама четырехмесячной малышки.

Женщина написала в соцсети, что у ее дочки непереносимость к компонентам коровьего молока, а сама она кормить ребенка грудью не может, так как принимает лекарства, и попросила совета.

Брянчанки подсказали ей подходящий набор детского питания и дали телефон врача, который специализируется на таких случаях. А одна из участниц обсуждения вызвалась стать кормилицей.