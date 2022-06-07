19 киосков «Брянсксоюзпечати» закрыли из-за долгов

Освободившиеся места выставят на аукцион.
В мэрии Брянска объяснили причины закрытия 19 киосков «Брянсксоюзпечати».
«Отдельные блогеры под одиозными заголовками заявили о якобы изгнании из Брянска киосков «Союзпечать». Столь буйная фантазия в корне отличается от имеющейся действительности, которая заключается в следующем. ООО «БСП-Пресс», ранее именовавшееся ООО «Брянсксоюзпечать», в 2018-2019 годах выиграло ряд аукционов по размещению в городе киосков, специализирующихся на торговле печатной продукцией. Киоски получили соответствующие паспорта временных объектов и приступили к работе. В 2020 году ООО «БСП-Пресс» перестало выплачивать в бюджет арендную плату за размещение нестационарных торговых объектов. Понимая социальную значимость киосков, которые реализуют газеты, журналы, Брянская городская администрация долгое время пыталась урегулировать ситуацию, проводя с организацией-должником досудебную работу. К сожалению, положительного результата такая работа не дала», – сообщает городская администрация.
По данным мэрии, в 2022 году сумма задолженности ООО «БСП-Пресс» перед городским бюджетом составила около 3 миллионов рублей.
Суд обязал компанию рассчитаться с долгами, однако до сих пор деньги в бюджет не поступили. В результате мэрия прекратила действие паспортов 19 киосков, принадлежащих ООО «БСП-Пресс». Постановление подписал глава администрации Брянска Александр Макаров.
«Освободившиеся места вновь будут выставлены на аукцион. Отметим, что на этих местах победители аукционов смогут разместить только те киоски, которые специализируются на продажи печатной продукции», – также заявили в мэрии.
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