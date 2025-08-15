Пять медалей завоевали брянцы на турнире «На тропе с ветеранами» в Калужской области. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Калужской области прошли областные соревнования по спортивному ориентированию «На тропе с ветеранами». Свое мастерство продемонстрировали ученики объединения «Спортивное ориентирование» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В «кросс-спринте» в группе «Ж16» серебряную медаль завоевала Асия Гордина. В этой же дисциплине среди юношей третье место занял Егор Левин.

В «кросс-классике» среди совсем юных спортсменов в группе «Ж12» бронзовую награду завоевала Анна Токарева. Также третье место в своих группах вновь заняли Асия Гордина и Егор Левин.