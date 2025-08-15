Жилой дом и автомобили повреждены при атаке беспилотников в Погаре. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью над Брянской областью работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие обнаружили над регионом четыре беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Нарушителей уничтожила система ПВО.

При атаке в посёлке Погар повреждения получили жилой дом, гараж, два гражданских автомобиля. Такле пострадали фасад и выбиты окна в здании производственного предприятия.

Люди травм не получили.

«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил Александр Богомаз.