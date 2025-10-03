Филиал медуниверситета в Брянске планируют открыть зимой

Филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в Брянске планируют открыть зимой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Богомаз провёл рабочее совещание в здании филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в Брянске. Там активными темпами продолжается реконструкция.

В учебном корпусе специалисты занимаются чистовой отделкой помещений. Также завершаются работы по устройству инженерных сетей, отопления, водопровода и канализации. Через неделю в здание поступит тепло. В ближайшее время подрядчик займётся благоустройством территории.

«В декабре все четыре этажа планируется сдать, чтобы студенты уже могли заниматься в собственном здании», – уточнил Александр Богомаз.

В общежитии уже готовы комнаты. Там устанавливают мебель и технику.