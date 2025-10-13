Подросток попал под машину в Дятьково накануне

Подросток, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под машину в Дятьково накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

12 октября вечером в городе Дятьково произошла авария. В районе дома 55А на улице Орловской 31-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan Primera сбила 15-летнего пешехода. Юноша перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Подростка с травмами отвезли в больницу. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.