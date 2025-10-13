Суд в Брянске вынес приговор за дачу взяток на более 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о даче крупных взяток. На скамье подсудимых оказались экстрадированные из Черногории Андрей Маркус и Алексей Ушкалов.

С сентября 2021 года по декабрь 2022 года фигуранты, руководя коммерческой организацией, через регионального менеджера в Брянске передавали взятки сотрудниками региональных учреждений здравоохранения. За деньги они заключали договора поставок лекарственных препаратов с их фирмой. Сумма взяток превысила 4,6 млн рублей.

Фигуранты скрылись от правоохранительных органов. В декабре 2023 года они были объявлены в международный розыск. В августе 2024 года обвиняемых обнаружили в Черногории и экстрадировали в Россию.

Суд приговорил виновных к трём с половиной годам в колонии и штрафу в четыре млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

Получатели взяток и посредник также уже выслушали приговор.