Две библиотеки Брянска станут модельными в будущем году в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурса лучших проектов среди библиотек. Он прошёл в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
453 заявки поступило из 82 регионов. Ведомство поддержало 303 проекта из 79 субъектов страны.
В номинации «Малая библиотека» победу одержали библиотеки №14 и №15 имени В.Н. Кучера в Брянске. Им выделят по восемь миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию. Библиотеки получат статус модельных.
«Фонды обеих библиотек пополнятся новыми книгами, обновится мебель, появится современное оборудование, будут созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – уточнила руководитель Централизованной системы общедоступных библиотек города Брянска Галина Моцар.
За счёт городского бюджета в помещениях библиотек сделают ремонт и проведут интернет.
