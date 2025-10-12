Брянский губернатор поздравил агропромышленников с праздником

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своих соцсетях поздравление агропромышленников с профессиональным праздником.
В России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил работников этой сферы с профессиональным праздником.
«Сегодня своим трудом наши аграрии создают прочную основу продовольственной безопасности Брянщины и всей великой страны!» — подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что брянские сельхозпроизводители обеспечивают рынок региона основными видами продовольствия.
«Мы реализуем масштабные проекты по развитию сельских территорий, увеличению продукции растениеводства и животноводства для укрепления продовольственной безопасности страны, по вовлечению в оборот сельхозземель, внедрению передовых технологий и цифровизации АПК», — отметил губернатор.
Александр Богомаз выразил уверенность, что брянское сельское хозяйство справится со всеми задачами и вызовами.
«Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, профессионализм и такой нужный стране благородный труд!» — заключил глава региона.
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из