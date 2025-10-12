Брянский губернатор поздравил агропромышленников с праздником

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своих соцсетях поздравление агропромышленников с профессиональным праздником.

В России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил работников этой сферы с профессиональным праздником.

«Сегодня своим трудом наши аграрии создают прочную основу продовольственной безопасности Брянщины и всей великой страны!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что брянские сельхозпроизводители обеспечивают рынок региона основными видами продовольствия.

«Мы реализуем масштабные проекты по развитию сельских территорий, увеличению продукции растениеводства и животноводства для укрепления продовольственной безопасности страны, по вовлечению в оборот сельхозземель, внедрению передовых технологий и цифровизации АПК», — отметил губернатор.

Александр Богомаз выразил уверенность, что брянское сельское хозяйство справится со всеми задачами и вызовами.

«Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, профессионализм и такой нужный стране благородный труд!» — заключил глава региона.