Мужчина погиб на пожаре в гараже в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 9 октября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Брянском районе. В селе Супонево в переулке Урицкого загорелся гараж.

На вызов оперативно приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели почти час тушили огонь.

На пожаре погиб мужчина. В причинах трагедии разбираются следователи.