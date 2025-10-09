Брянский суд оправдал блогера по делу о клевете. Об этом сообщил сайт ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Брянский областной суд вынес приговор по делу о клевете и реабилитации нацизма. На скамье подсудимых оказался блогер Сергей Маслов.

В апреле 2024 года он разместил ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Александра Богомаза. Также он распространил в интернете ложные сведения, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Фигурант находился под подпиской о невыезде, но нарушил меру пресечения и весной был отправлен в СИЗО.

Коллегия присяжных заседателей признала блогера невиновным. На основании вердикта суд вынес оправдательный приговор. Решение в законную силу не вступило.