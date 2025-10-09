Брянский суд оправдал блогера по делу о клевете. Об этом сообщил сайт ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Брянский областной суд вынес приговор по делу о клевете и реабилитации нацизма. На скамье подсудимых оказался блогер Сергей Маслов.
В апреле 2024 года он разместил ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Александра Богомаза. Также он распространил в интернете ложные сведения, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Фигурант находился под подпиской о невыезде, но нарушил меру пресечения и весной был отправлен в СИЗО.
Коллегия присяжных заседателей признала блогера невиновным. На основании вердикта суд вынес оправдательный приговор. Решение в законную силу не вступило.
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из