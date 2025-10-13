Иномарка сбила пенсионерку на трассе в Карачевском районе

Водитель иномарки сбил пенсионерку на трассе в Карачевском районе и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 11 октября на 2 км автомобильной дороги «Украина-Теплое-Гощь» в Карачевском районе произошла авария. 40-летний водитель за рулём автомобилем Skoda Octavia сбил 70-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Водитель скрылся с места ДТП.

Пенсионерку с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.