Кражу металлической утвари с дачи раскрыли брянские полицейские

Кражу металлической утвари с дачи раскрыли полицейские в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился собственник дачного участка в садовом обществе в Карачевском районе. В его дом, разбив окно, пробрался вор. Злоумышленник похитил кастрюлю, сковородки, газовые конфорки, металлические карнизы и пару резиновых сапог.

Полицейские оперативно установили подозреваемого по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев. 60-летний житель Карачева уже был судим.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.