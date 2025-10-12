Жительница Дятьково отправилась в колонию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством и причинении вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя жительница города Дятьково.

Вечером 28 июня у себя дома во время застолья женщина поссорилась со своим знакомым. Она направила в сторону приятеля нож, угрожая убийством. Затем фигурантка ударила мужчину ножом в ногу.

После этого они продолжили распивать спиртное. Спустя несколько часов женщина снова взяла нож. Она ударила потерпевшего в ногу и в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью.

Суд приговорил виновную к четырём годам в колонии. Решение не вступило в законную силу.