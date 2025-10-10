Нетрезвый водитель без прав пытался скрыться от полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В центре Советского района Брянска наряд ДПС заметил автомобиль Volkswagen Polo без государственных регистрационных знаков. Манера управления заставил усомниться полицейских в трезвости водителя. Он также проигнорировал требования инспекторов об остановке.
Продолжительная погоня закончилась на улице 2-й Почепской. При выходе из машины мужчина выбросил на землю сверток с неизвестным веществом.
27-летний уроженец Клинцовского района ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Прав у мужчины не было. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.
За нарушение Правил дорожного движения инспекторы составили на водителя свыше 20 административных протоколов. В машине полицейские обнаружили пакеты с веществами растительного происхождения, прибор для употребления наркотиков и самодельный кастет.
Автомобиль поместили на штрафстоянку, а нарушителя суд заключил под стражу.
