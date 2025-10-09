Война дорог в Брянске: жители частного сектора против застройщика

Громкая история с «удобной дорогой» для жителей ЖК «Мегаполис-парк» получила неожиданный поворот. Оказывается, застройщик уложил свои бетонные плиты не только на собственной территории!
Администрация Брянского района подтвердила: часть 200-метрового участка находится в федеральной собственности. За самовольное занятие земли компании уже объявили официальное предостережение.
Теперь в дело вступило Росимущество — ведомство требует от застройщика объяснений и сроков устранения нарушений. Росреестр тоже подключился к проверке.
А пока чиновники выясняют отношения, жители Плодородной продолжают страдать от бесконечного потока машин. Ведь узкая улочка в частном секторе просто не рассчитана на такую нагрузку. Эксперты, как выяснил сайт АиФ-Брянск, говорят: нарушена вся градостроительная иерархия подключения к дорожной сети.
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из