Война дорог в Брянске: жители частного сектора против застройщика

Громкая история с «удобной дорогой» для жителей ЖК «Мегаполис-парк» получила неожиданный поворот. Оказывается, застройщик уложил свои бетонные плиты не только на собственной территории!

Администрация Брянского района подтвердила: часть 200-метрового участка находится в федеральной собственности. За самовольное занятие земли компании уже объявили официальное предостережение.

Теперь в дело вступило Росимущество — ведомство требует от застройщика объяснений и сроков устранения нарушений. Росреестр тоже подключился к проверке.

А пока чиновники выясняют отношения, жители Плодородной продолжают страдать от бесконечного потока машин. Ведь узкая улочка в частном секторе просто не рассчитана на такую нагрузку. Эксперты, как выяснил сайт АиФ-Брянск, говорят: нарушена вся градостроительная иерархия подключения к дорожной сети.

Фото предоставлено местными жителями, ru.freepik.com