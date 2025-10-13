Три машины повреждены из-за сильного ветра в Брянске

Три машины получили повреждения при падении деревьев из-за сильного ветра в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вечером 12 октября Брянскую область накрыла непогода. В областном центре сильный ветер бушевал более часа.

В Бежицком районе на улице Брянской Пролетарской дивизии на проезжающий автомобиль рухнуло дерево. А во дворе на проспекте Ленина в Советском районе ясень упал на иномарку и отечественную машину, а также задел провода. Около дома №57 на улице Верхняя Лубянка дерево упало на линию электропередач.

Спасатели и энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварий.