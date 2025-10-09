Кражу семилетней давности рассмотрит суд в Клинцах

Кражу имущества и элементов оружия на более чем 1,8 миллионов рублей из квартиры, совершенную семь лет назад, рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о квартирной краже семилетней давности. Приговор выслушает 41-летний житель Клинцов.
По версии следствия, ночью 5 августа 2018 года в фигурант вместе с подельником взломали клещами-кусачками металлическую решетку на окне квартиры. Они проникли в жилище и похитили одежду, ювелирные изделия, аксессуары на более 1,8 млн рублей, а также комплектующие детали к огнестрельному оружию на 70 тысяч рублей.
Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако сразу установить преступников правоохранители не смогли из-за использования ими средств конспирации – медицинской маски и кепки. В 2025 году личность одного обвиняемого удалось идентифицировать с помощью современных криминалистических средств.
В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.
08.10.2025 13:11
