Брянская спортсменка стала призёром первенства России по плаванию

Брянская спортсменка стала бронзовым призёром первенства России по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Руза Московской области проходят чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. Брянскую область представляют победители призеры регионального этапа. Воспитанница спорткомплекса «Олимп» города Дятьково Анастасия Ларина выступила на дистанции 200 метров баттерфляем. Она стала бронзовым призёром первенства.
Василиса Булах из спортшколы «Дельфин»установила новый рекорд Брянской области на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 59,07 секунды. Её коллега по школе Софья Жинжикова преодолела 100 метров баттерфляем за 1.05,14 секунды. Девушка также установила рекорд региона.
Еще одно достижение у воспитанницы Ксении Дурмановой клуба «Лидер» города Брянска. 50 метров на спине она преодолела за 29,75 секунды и также установила рекорд области.
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из