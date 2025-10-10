Брянская спортсменка стала призёром первенства России по плаванию

Брянская спортсменка стала бронзовым призёром первенства России по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Руза Московской области проходят чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. Брянскую область представляют победители призеры регионального этапа. Воспитанница спорткомплекса «Олимп» города Дятьково Анастасия Ларина выступила на дистанции 200 метров баттерфляем. Она стала бронзовым призёром первенства.

Василиса Булах из спортшколы «Дельфин»установила новый рекорд Брянской области на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 59,07 секунды. Её коллега по школе Софья Жинжикова преодолела 100 метров баттерфляем за 1.05,14 секунды. Девушка также установила рекорд региона.

Еще одно достижение у воспитанницы Ксении Дурмановой клуба «Лидер» города Брянска. 50 метров на спине она преодолела за 29,75 секунды и также установила рекорд области.