Брянские тяжелоатлет завоевал золотую медаль на первенстве России
Брянские тяжелоатлет завоевал золотую медаль на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Первенство России по тяжёлой атлетике проходит в Иркутске. Турнир посвятили 140-летию отечественной тяжёлой атлетики и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состязании приняли участие 340 спортсменов из 49 регионов.
Брянщину успешно представил воспитанник спортивной школе олимпийского резерва «Сталь» Роман Наперов. В весовой категории до 67 кг он выступил с результатом в рывке – 112 кг и в толчке – 146 кг. В сумме двоеборья брянский тяжелоатлет завоевал золотую медаль.
Читайте также
Новости регионов
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из