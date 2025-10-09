Брянские тяжелоатлет завоевал золотую медаль на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенство России по тяжёлой атлетике проходит в Иркутске. Турнир посвятили 140-летию отечественной тяжёлой атлетики и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состязании приняли участие 340 спортсменов из 49 регионов.

Брянщину успешно представил воспитанник спортивной школе олимпийского резерва «Сталь» Роман Наперов. В весовой категории до 67 кг он выступил с результатом в рывке – 112 кг и в толчке – 146 кг. В сумме двоеборья брянский тяжелоатлет завоевал золотую медаль.