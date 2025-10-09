Город32

Брянские легкоатлеты стали третьими на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»

2025, 09 октября 17:35 Спорт
Брянские легкоатлеты стали третьими на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»
Источник фото

Брянские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Сочи прошли Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Участие в  турнире приняли более 100 спортсменов из 34 регионов. 

Брянские атлеты Виктор Самсонов, Игорь Самохин, Дмитрий Сергеев, Александр Белов и Ярослав Моисеенко успешно представили область. Они заняли третье место.

Читайте также
Подозреваемого в краже сварочного аппарата брянца задержали полицейские
09 октября 16:32
Подозреваемого в краже сварочного аппарата брянца задержали полицейские
Война дорог в Брянске: жители частного сектора против застройщика
09 октября 15:59
Война дорог в Брянске: жители частного сектора против застройщика
Двух жителей Клинцов ждёт суд за незаконный игровой клуб
09 октября 15:44
Двух жителей Клинцов ждёт суд за незаконный игровой клуб
Свыше пяти километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
09 октября 14:50
Свыше пяти километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе

Новости регионов

08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин.  По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из

Актуальные темы

Происшествия
Баня сгорела в Жуковском районе
Происшествия
Автомобиль нетрезвого водителя из Жуковки конфисковал суд
Происшествия
«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись в Сельцо
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Брянске на улице Пушкина
Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в повреждении чужой машины мужчину

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени
И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Брянские энергетики «Россети Центр» за восемь месяцев 2025 года организовали поверку более двух тысяч средств измерений
Брянские энергетики «Россети Центр» за восемь месяцев 2025 года организовали поверку более двух тысяч средств измерений

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги работы по метрологическому обеспечению и контролю качества электроэнергии за восемь месяцев 2025 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика