Брянские легкоатлеты стали третьими на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»

В городе Сочи прошли Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Участие в турнире приняли более 100 спортсменов из 34 регионов.

Брянские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Спросить у губернатора В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа

От реабилитации до трудоустройства Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,