Новый асфальт и тротуары появились на трассе в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе на финальный этап вышел капитальный ремонт трассы «Украина»-Гаврилково. 8,2 километра дороги, которая проходит через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки, обновляет подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой».

Специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и сделали водосбросные лотки. На автобусных остановках рабочие сделали заездные карманы и посадочные площадки. Также там появились новые автопавильоны. Кроме того, на трассе построили тротуары.

В настоящее время подрядчик завершает работы по обустройству дороги. Затем специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».