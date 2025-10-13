Новый асфальт и тротуары появились на трассе в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Навлинском районе на финальный этап вышел капитальный ремонт трассы «Украина»-Гаврилково. 8,2 километра дороги, которая проходит через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки, обновляет подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой».
Специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и сделали водосбросные лотки. На автобусных остановках рабочие сделали заездные карманы и посадочные площадки. Также там появились новые автопавильоны. Кроме того, на трассе построили тротуары.
В настоящее время подрядчик завершает работы по обустройству дороги. Затем специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из