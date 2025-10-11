Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Орле

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». В турнире участвовали 100 спортсменов из 18 регионов.

В весовой категории до 81 кг выступил воспитанник спортшколы Брянского района Степан Федосенков. Он занял первое место. Также «золото» соревнований досталось дзюдоистке спортшколы «Русь» Брянска Виктории Васиковой.

Бронзовыми призёрами стали воспитанники спортшколы «Русь» Лизавета Пыталева и Дмитрий Карахтанов.

Победители будут участвовать в первенстве России по дзюдо.