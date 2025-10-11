Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Орле
Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на всероссийском турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Орле прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». В турнире участвовали 100 спортсменов из 18 регионов.
В весовой категории до 81 кг выступил воспитанник спортшколы Брянского района Степан Федосенков. Он занял первое место. Также «золото» соревнований досталось дзюдоистке спортшколы «Русь» Брянска Виктории Васиковой.
Бронзовыми призёрами стали воспитанники спортшколы «Русь» Лизавета Пыталева и Дмитрий Карахтанов.
Победители будут участвовать в первенстве России по дзюдо.
Читайте также
Новости регионов
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из