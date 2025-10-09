13 беспилотников у уничтожили военные над Брянщиной вечером и ночью

13 беспилотников у уничтожили военные над Брянщиной минувшими вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 8 октября до утра 9 октября Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожила подразделения противовоздушной обороны.

Люди не пострадали. Разрушений также нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков.