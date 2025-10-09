Супруги из Брянска отправились в колонию за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и легализации полученных преступным путем денег. На скамье подсудимых оказались 42-летний мужчина и его 34-летняя супруга.

В апреле 2022 года пара создала в интернете виртуальный магазин для торговле наркотиками средствами в Брянской области. Они приобретали крупные партии гашиша и каннабиса и сбывали их с помощью «закладок». Информацию о тайниках они размещали в интернет-магазине.

Не менее 498 тысяч рублей, полученных от наркоторговли, пара легализовала, конвертируя криптовалюту в рубли.

В ноябре прошлого года незаконную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 46 граммов запрещённых веществ.

Суд приговорил мужчину к шести годам и восьми месяцам в колонии и 100 тысячам рублей штрафа. Женщина проведёт в тюрьме шесть лет и один месяц, а также заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

Используемый супругами для преступлений автомобиль Opel Corsa обращен в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.