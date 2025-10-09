Более 105 тысяч тюльпанов высадят на клумбах в Брянске

Более 105 тысяч тюльпанов высадят осенью на клумбах в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске специалисты дорожного управления начали готовить клумбы к осенней посадке тюльпанов. Рабочие перекапывают цветники, удаляют отцветшие растения, подсыпают чернозем и удобрения.

В каждом районе города рабочие высадят 105 800 луковиц тюльпанов разных цветов и сортов. Цветы будут радовать горожан будущей весной.