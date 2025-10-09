Брянские каратисты завоевали четыре медали на первенстве мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Новочебоксарск в Чувашской республике проходит чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Соревнования состоялись в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств. Там собрались около 2000 участников из 30 стран.

Брянск успешно представили воспитанники спорткомплекса «Десна». В дисциплине «СЗ-ката-соло» второе место занял Николай Сокуренко, а бронщовым призёром стал Александр Сокуренко. В дисциплине «СЗ-ката-группа» Николай и Александр завоевали серебряные медали.