Брянские священники передали военным стройматериалы и продукты
Брянские священники передали военным группировки «Север» стройматериалы и продукты. Об этом сообщили в пресс-службе епархии региона.
Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев и наместник Свенской обители игумен Тихон передали гуманитарный груз для подразделения группировки «Север». Военнослужащие обратились за помощью в строительстве блиндажей и взводно-опорных пунктов.
Священники передали пиломатериалы, фольгированный утеплитель, крепежные изделия, а также маскировочные сети, средства личной гигиены, одежду, продукты. Кроме того, по просьбе военных были закуплены рыболовные сети. Их используют для отражения ударных беспилотников противника.
