Брянские священники передали военным стройматериалы и продукты

Священники передали пиломатериалы, фольгированный утеплитель, крепежные изделия, а также маскировочные сети, средства личной гигиены, одежду, продукты. Кроме того, по просьбе военных были закуплены рыболовные сети. Их используют для отражения ударных беспилотников противника.

Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев и наместник Свенской обители игумен Тихон передали гуманитарный груз для подразделения группировки «Север». Военнослужащие обратились за помощью в строительстве блиндажей и взводно-опорных пунктов.

Спросить у губернатора В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа

От реабилитации до трудоустройства Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,