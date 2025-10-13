Три женщины пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Поздним вечером 12 октября на 351 км автомобильной дороги «Москва — Калуга — Брянск» в Брянском районе произошло ДТП. 47-летний мужчина за рулём автомобиля GAC GS8 выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen LT35. От удара фургон наехал на дерево, лежащее на проезжей части.

В аварии пострадали трое пассажирок. 71-летнюю женщину госпитализировали. Пассажирок 38-и и 67-и лет после осмотра врачи отпустили домой с назначением лечения.