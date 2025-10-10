Две жительницы Брянска отправились в колонию за нападение на пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказались две жительницы областного центра.
В феврале 2025 года женщины вместе с неустановленным лицом ворвались в квартиру 84-летнего пенсионера. Они повалили его на пол, затем перенесли на кровать и связали ноги галстуками. Они стали душить пенсионера пододеяльником, требуя деньги. Мужчина сделал вид, что в квартире находится его племянница и стал звать ее на помощь. Разбойники сбежали, забрав обнаруженные в тумбочке 3900 рублей.
Суд приговорил виновных к семи и семи с половиной годам в колонии. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Но Брянский областной суд жалобы не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу.
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из