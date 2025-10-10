Две жительницы Брянска отправились в колонию за нападение на пенсионера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказались две жительницы областного центра.

В феврале 2025 года женщины вместе с неустановленным лицом ворвались в квартиру 84-летнего пенсионера. Они повалили его на пол, затем перенесли на кровать и связали ноги галстуками. Они стали душить пенсионера пододеяльником, требуя деньги. Мужчина сделал вид, что в квартире находится его племянница и стал звать ее на помощь. Разбойники сбежали, забрав обнаруженные в тумбочке 3900 рублей.

Суд приговорил виновных к семи и семи с половиной годам в колонии. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Но Брянский областной суд жалобы не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу.