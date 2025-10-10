Памятную доску в честь погибшего разведчика установили в Брянске

Памятную доску в честь погибшего разведчика Владимира Андреева установили на здании школы в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске прошла памятная церемония. На здании школы №5 установили мемориальную доску в честь разведчика Владимира Андреева. Выпускник учебного заведения погиб в ходе проведения специальной военной операции. Мемориальную доску открыли супруга военного и его двое детей.
«Нет слов, которые могут облегчить боль этой утраты. Но сейчас такое время, что уходят лучшие. Владимир Андреев — достойный сын своей Родины, он это доказал тем, что добровольно пошел защищать нашу страну. Память о таких людях надо сохранять», — подчеркнул руководитель Советской районной администрации Денис Семенов.
Владимир Андреев служил в отдельном разведывательном батальоне «Пересвет». Он погиб за два дня до своего 40-го дня рождения. Он награждён орденом Мужества посмертно.
08.10.2025 13:11
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из