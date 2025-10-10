Памятную доску в честь погибшего разведчика установили в Брянске

Памятную доску в честь погибшего разведчика Владимира Андреева установили на здании школы в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошла памятная церемония. На здании школы №5 установили мемориальную доску в честь разведчика Владимира Андреева. Выпускник учебного заведения погиб в ходе проведения специальной военной операции. Мемориальную доску открыли супруга военного и его двое детей.

«Нет слов, которые могут облегчить боль этой утраты. Но сейчас такое время, что уходят лучшие. Владимир Андреев — достойный сын своей Родины, он это доказал тем, что добровольно пошел защищать нашу страну. Память о таких людях надо сохранять», — подчеркнул руководитель Советской районной администрации Денис Семенов.

Владимир Андреев служил в отдельном разведывательном батальоне «Пересвет». Он погиб за два дня до своего 40-го дня рождения. Он награждён орденом Мужества посмертно.