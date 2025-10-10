Брянский губернатор поучаствовал в совещании министерства строительства и ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл совещании по прохождению отопительного сезона в приграничных регионах. По видеосвязи в нём принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

На совещании речь шла об обеспечении теплом домов и соцобъектов в приграничных районах, в том числе и Брянской областях.

«В Брянской области сформировано 237 аварийных бригад для ликвидации возможных аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, задействовано 433 единицы спецтехники», – уточнил Александр Богомаз.