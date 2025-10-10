Устроившего танцы на проезжей части брянца арестовали на 13 суток за хулиганство. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В социальных сетях появился ролик инцидента на проспекте Ленина в городе Брянске. Ранним утром на проезжей части танцевал мужчина.

Полицейские проверили информацию и установили личность героя публикации. Нарушителя задержали.

34-летний житель Советского района свой поступок объяснил хорошим настроением. Стражи порядка его душевный порыв, нарушающий закон, не оценили. Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Суд отправил его под арест на 13 суток.