Рецепт идеального мира: брянские политики готовят блюдо из 17 целей

Федеральный политсовет «Новых людей» сегодня обсуждает не только текущую политику, но и далекое будущее. В фокусе внимания — 17 Целей устойчивого развития ООН, которые должны преобразить мир к 2030 году.

Но главная интрига — планы самой партии. «Новые люди» хотят кардинально изменить роль своего политсовета, превратив его в полноценный центр стратегического планирования и экспертной аналитики.

«Если берешься за глобальные цели, нужны соответствующие инструменты», — комментирует сайту МК-Брянск лидер брянского отделения Сергей Горелов.

В планах — работа с международными партнерами, фокус на цифровых технологиях, кибербезопасности, поддержке малого бизнеса. Звучит масштабно для региональной партии.

ЦУР ООН включают борьбу с нищетой и голодом, доступное образование, чистую энергетику, справедливую экономику. Принцип простой: все проблемы связаны, решать их нужно комплексно.

Участники заседания ищут ответ на главный вопрос: как адаптировать международный опыт к российским условиям и встроить его в национальные проекты. До 2030 года времени немного — всего шесть лет.

