Три новые спортивные площадки открыли в Дятьковском районе

Три новые спортивные площадки в рамках проекта «Поколение Спортмастер» открыли в Дятьковском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта.

В Брянской области появились еще три современные спортивные площадки. Их возвели в рамках всероссийского проекта «Поколение Спортмастер».

Спортивные объекты торжественно открыли на территории школ в посёлках Любохна и Старь, а также гимназии города Дятьково. В мероприятии приняли участие директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, представитель компании «Спортмастер» Александр Пуличев, школьники и воспитанники детских садов.

В рамках церемонии Максим Рудин вручил жителям района знаки отличия всероссийского комплекса ГТО.