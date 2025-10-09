Брянские полицейские раскрыли двойную кражу товаров из магазина

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в двойной краже товаров на 11 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились работники магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропали средства бытовой химии на более чем 11 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу 52-летний житель областного центра. Два дня злоумышленник незаметно выносил из торгового зала товары.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».