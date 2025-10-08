Город32

Школе №39 в Брянске после капитального ремонта откроют в ноябре

2025, 08 октября 14:38 Общество
Школе №39 в Брянске после капитального ремонта откроют в ноябре
Школе №39 в Брянске после капитального ремонта откроют в ноябре. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В Бежицком районе Брянска на финишную прямую вышел капитальный ремонт школы №39. За полгода подрядчик «Центрснабкомплект» изменил школу до неузнаваемости.

Специалисты устранили существенный недостаток, допущенный строителями в 1961 году. Здание стоит почти в полуметре над землёй в самой низкой точке округи. Из-за этого грунтовые воды попадали в подвал. Рабочие засыпали подпол засыпали специальной смесью, избавившись от сырости.

В школе полностью поменяли системы канализации, водоснабжения и электрики. Все кабинеты отремонтировали, оснастили умывальниками. Первый этаж полностью отдан под начальные классы.

Преобразились слесарная и столярная мастерские, большой и малый спортзалы. В актовом зале появилась гримёрка для артистов театральной студии. До неузнаваемости изменилась столовая и пищеблок. 

В кабинетах установили новую мебель, технику, интерактивные доски. Кабинет химии оснастили вытяжным шкафом. По всей школе обустроена система видеонаблюдения. 

«Сейчас состояние школы внутри близко к идеальному — учителя при поддержке школьников и родителей отмыли окна, полы, расставили мебель, словом, навели порядок после строителей. Почти 800 учеников с нетерпением ждут начала занятий в отремонтированной школе. Открытие учебного заведения запланировано на ноябрь», — отметил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

