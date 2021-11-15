Брянские приставы взыскали с молодых специалистов почти 2 миллиона рублей

Супружеская пара не выполнила обязательства по трудовому договору и задолжала по кредитам.

Брянские приставы взыскали почти 2 миллиона рублей с супружеской пары, приехавшей на работу в Трубчевский район из другого региона.

Как сообщает региональное УФССП, муж и жена устроились в 2015 году на работу в одну из сельских организаций в Трубчевском районе. Как молодые специалисты они получили по 1 миллиону рублей и по трудовому договору обязаны были отработать не менее пяти лет. Однако супруги не выполнили своих обязательств, уволились и переехали в Архангельскую область, где продолжили работать по специальности.

В Трубчевское районное отделение судебных приставов стали поступать исполнительные листы в отношении каждого из супругов. У молодых специалистов были неоплаченные налоги, в том числе транспортные, и просроченные кредиты. Также суд обязал их выплатить неустойку за невыполнение условий трудового договора.

В общей сложности долги семьи составили почти 2 миллиона рублей, из которых 700 тысяч рублей составила задолженность по кредиту, 103 тысячи рублей – неуплаченные налоги, а 1 миллион 150 тысяч рублей – неустойка по трудовому договору.

Судебный пристав-исполнитель, выехав по месту регистрации мужа и жены, выяснила, что дом не пригоден для проживания и должники здесь давно не бывали.

Пристав обратила взыскания на деньги, находящиеся на счетах пары в банках Архангельской и Мурманской области. Семье ограничили выезд за пределы страны. Затем пристав узнала о месте работы должников и обратила взыскание на их доходы.

В этом году глава семьи вышел на связь со службой судебных приставов. Он рассказал, что они с женой в очередной раз сменили работу и хотят начать жизнь с чистого листа. Их новые коллеги не знают об их проблемах в прошлом.

Со всеми долгами супруги решили полностью рассчитаться. В течение двух месяцев они выплатили 1 миллион 600 тысяч рублей оставшегося долга, а также перечислили 73 тысячи рублей исполнительского сбора, пополнив таким образом федеральный бюджет.