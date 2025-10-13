Полицейские по горячим следам раскрыли кражу 174 тысяч рублей в Клинцах

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу 174 тысяч рублей из дома пенсионерки в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница города Клинцы. Пока женщина работала в огороде, в дом пробрался злоумышленник. Вор похитил 174 тысяч рублей.

Соседи потерпевшей рассказали, что видели подозрительную женщину. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую. 37-летняя жительница Клинцов уже была судима за грабёж. Она пояснила, что целенаправленно обходила дома. Дверь в жильё потерпевшей оказалась не заперта. Подозреваемая быстро нашла «тайник», забрала сбережения и поспешно скрылась.

Похищенные деньги полицейские у фигурантки изъяли. Возбуждено уголовное дело.